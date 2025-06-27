Налоговая заблокировала счета застройщика двух школ в Нижегородской области Экономика

Расчетные счета компании "АМТ-Групп", ответственной за строительство двух школ в Нижегородской области, заблокированы решением налоговых органов. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье" со ссылкой на новосибирское УФНС .

Сумма налоговой недоимки, по информации ФНС, составила 127,9 миллиона рублей. Именно на такую сумму зафиксировано отрицательное сальдо на едином налоговом счёте "АМТ-Групп".

Компания выступает генеральным подрядчиком по проектам Корпорации развития Нижегородской области. Она занимается возведением образовательных учреждений в Дзержинске на улице Клюквина и в Нижнем Новгороде на улице Космической. Оба объекта реализуются в рамках концессионных соглашений.

В издании добавили, что ещё в мае на заседании Законодательного собрания региона генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко говорил о проблемах с подрядчиком. Он не исключал, что школа в Дзержинске на 1100 мест может не быть сдана к 1 сентября 2025 года. В то же время заказчик заявлял о предпринимаемых мерах, чтобы не допустить срыва сроков.

Напомним, что строительство учебного заведения началось в феврале 2023 года. Изначально планировалось, что школа распахнёт двери для учеников уже в 2024 году, однако позже сроки перенесли на год. Учреждение, которое будет носить имя А.О. Молева, должно включать 44 учебных кабинета, три спортивных зала, актовый зал и современную инфраструктуру. Поблизости также планируется построить здание с бассейном, оснащённым двумя чашами.

Жители Дзержинска ранее обращались к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие школы. По их словам, ближайшее учебное заведение закрыли несколько лет назад, а новое до сих пор не построено. В результате дети вынуждены ездить в другие районы, при этом организованного подвоза не предусмотрено.

В марте 2025 года стало известно, что госэкспертиза одобрила проект строительства школы в микрорайоне Мончегорском на улице Космической (возле домов 24 и 32). Она будет рассчитана на 1100 мест. Школу планировали построить еще в 2024 году, но, как известно из открытых источников, проект два раза не мог пройти госэкспертизу.