Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Дивееве планируется масштабный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Стоимость работ оценивается в 174,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа. Подрядчика определят по итогам конкурсного отбора. Прием заявок открыт до 19 июня.

Ремонтные работы охватят здание МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная школа", расположенное на улице Матросова, 4. Согласно техническому заданию, предусмотрены капитальный ремонт фасада, крыши и подвала, а также замена инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Кроме того, в школе установят автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, а также узлы коммерческого учета тепловой энергии. Будут выполнены внутренние отделочные работы.

Отдельным пунктом в смете выделено благоустройство территории школы. На эти цели направляют 40,1 миллиона рублей. Остальная часть средств предназначена для утилизации строительного мусора, проведения работ в зимний период и обязательных платежей.

Финансирование проекта осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить все работы не позднее 15 декабря 2026 года. При этом допускается досрочная сдача объекта по согласованию с заказчиком. Работы будут вестись без перерывов, параллельно с учебным процессом. Проведение ремонтных мероприятий в выходные, праздничные дни и в периоды экзаменов требует согласования с директором школы и управлением образования округа.

Между тем, ранее в этой школе уже фиксировались нарушения при реализации строительного контракта. Прокуратура Дивеевского района выявила факт мошенничества при ремонте кровли здания в 2023 году. Ущерб бюджету составил более 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что студенты ННГАСУ представили проекты современных школ для Нижнего Новгорода и его пригородов.