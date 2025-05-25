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Общество

Новый корпус нижегородской школы №93 построят на улице Мечникова

25 июня 2025 14:27  [1] Общество
Новый корпус нижегородской школы №93 построят на улице Мечникова

Новый корпус школы №93 на 400 мест построят на улице Мечникова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на городской депстрой. 

Создание филиала общеобразовательного учреждения предусмотрено планом КРТ в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского в Сормове, который разработало ООО "СЗ "ННДК"". 

Ранее выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой Кстовского района. 

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Теги:
КРТ Сормовский район Школы
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