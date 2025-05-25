Новый корпус нижегородской школы №93 построят на улице Мечникова

Новый корпус школы №93 на 400 мест построят на улице Мечникова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на городской депстрой.
Создание филиала общеобразовательного учреждения предусмотрено планом КРТ в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского в Сормове, который разработало ООО "СЗ "ННДК"".
Ранее выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой Кстовского района.
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