Новый корпус нижегородской школы №93 построят на улице Мечникова Общество

Новый корпус школы №93 на 400 мест построят на улице Мечникова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на городской депстрой.

Создание филиала общеобразовательного учреждения предусмотрено планом КРТ в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского в Сормове, который разработало ООО "СЗ "ННДК"".

Ранее выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Крутой Кстовского района.