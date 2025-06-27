Рабочие повредили газопровод при земляных работах на Малой Покровской Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Во время дорожных работ на улице Малая Покровская подрядная организация повредила газопровода среднего давления. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

По информации компании, инцидент произошёл в процессе проведения земляных работ. Повреждённый участок газовой магистрали был оперативно выведен из эксплуатации, подача газа на нём приостановлена.

В результате происшествия временно прекращено газоснабжение в двух соседних жилых домах. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

В "Теплоэнерго" подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья жителей нет. После завершения ремонта подача газа будет возобновлена.

Напомним, на улице Малой Покровской проводятся ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Из-за них временно закрыто движение на отрезке между улицами Большой Покровской и Ильинской.