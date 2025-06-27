Энергетики "Т Плюс" напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах

Нижеголродский филиал ПАО «Т Плюс» информирует жителей о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе, на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), малых котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.
Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.
Предупреждаем, что за незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:
Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» призывает граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:
Берегите себя и помните: энергообъекты – важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Пермского края, а их защита – залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.
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