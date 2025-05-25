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Происшествия

Власти опровергли фейк о техногенной аварии в Заволжье

05 июня 2025 11:58  [141] Происшествия
Власти опровергли фейк о техногенной аварии в Заволжье

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области начали массово рассылать ложные сообщения о выбросе опасных веществ. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.

В соцсетях и через электронную почту распространяется фальшивый документ, в котором утверждается, будто на моторном заводе в Заволжье произошла техногенная авария.

В тексте говорится о якобы состоявшемся выбросе химически опасных веществ, и содержится призыв к немедленным мерам защиты населения.

Региональные власти официально опровергли эту информацию. Подчеркивается, что сообщение рассылается с подозрительного электронного адреса, а само предприятие функционирует в обычном режиме.

Никаких аварий или утечек опасных веществ на заводе зафиксировано не было.

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Теги:
Завод Заволжье Фейк
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