Власти опровергли фейк о техногенной аварии в Заволжье Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области начали массово рассылать ложные сообщения о выбросе опасных веществ. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.

В соцсетях и через электронную почту распространяется фальшивый документ, в котором утверждается, будто на моторном заводе в Заволжье произошла техногенная авария.

В тексте говорится о якобы состоявшемся выбросе химически опасных веществ, и содержится призыв к немедленным мерам защиты населения.

Региональные власти официально опровергли эту информацию. Подчеркивается, что сообщение рассылается с подозрительного электронного адреса, а само предприятие функционирует в обычном режиме.

Никаких аварий или утечек опасных веществ на заводе зафиксировано не было.