Власти опровергли фейк о техногенной аварии в Заволжье

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Жителям Нижегородской области начали массово рассылать ложные сообщения о выбросе опасных веществ. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.
В соцсетях и через электронную почту распространяется фальшивый документ, в котором утверждается, будто на моторном заводе в Заволжье произошла техногенная авария.
В тексте говорится о якобы состоявшемся выбросе химически опасных веществ, и содержится призыв к немедленным мерам защиты населения.
Региональные власти официально опровергли эту информацию. Подчеркивается, что сообщение рассылается с подозрительного электронного адреса, а само предприятие функционирует в обычном режиме.
Никаких аварий или утечек опасных веществ на заводе зафиксировано не было.
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