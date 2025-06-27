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Экономика

Нижегородцы мечтают о МРОТ в размере 49 600 рублей

02 июля 2025 10:38  [48] Экономика
Нижегородцы мечтают о МРОТ в размере 49 600 рублей

Нижегородцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 49 600 рублей в месяц. Такие данные опубликовали аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активного населения.

За последние полгода ожидания жителей города выросли: в январе 2025 года желаемый уровень МРОТ составлял 48 000 рублей, а в сентябре 2024 года — 47 300 рублей.

В масштабах страны самые высокие запросы к минимальной зарплате зафиксированы у москвичей. В среднем они считают, что МРОТ должен составлять 62 900 рублей в месяц. Для сравнения, текущий установленный размер МРОТ в столице — 32 916 рублей, то есть почти в два раза ниже желаемого уровня.

На второй позиции — Санкт-Петербург. Там жители оценивают приемлемый минимум в 59 000 рублей. Реальный же МРОТ составляет 28 750 рублей.

Хабаровск замыкает тройку городов с самыми высокими ожиданиями: жители считают справедливым минимальный доход на уровне 58 700 рублей в месяц.

Также в пятёрке лидеров оказались Казань и Владивосток, где ожидаемый МРОТ составил 55 800 и 55 700 рублей соответственно.

Наименее высокие требования к минимальной зарплате зафиксированы в Кирове — 48 500 рублей. Чуть выше цифры в Рязани и Ижевске — по 49 300 рублей, в Нижнем Новгороде — 49 600 рублей, в Ярославле — 50 500, в Томске — 50 700 рублей.

Среди городов, где за последние полгода наблюдается наиболее заметный рост ожиданий по МРОТ (плюс около 3%), оказались Астрахань, Волгоград, Пенза, Ижевск и Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году.

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Теги:
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