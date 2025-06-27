Плотники в Нижнем Новгороде получают до 120 тысяч рублей в месяц Экономика

Максимальная оплата труда плотника в Нижнем Новгороде составляет 120 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Для сравнения, в Москве эта планка достигает 150 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 140 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде соискатели с начальными навыками могут рассчитывать на доход от 40 до 48 тысяч рублей. В этом случае требуется знание ручной и механизированной обработки древесины, умение работать с цоколями, настилами, перегородками, элементами крыш и черновыми конструкциями. Также необходимы базовые навыки обращения со строительной техникой, знание современных материалов, нормативных документов и стандартов безопасности. Преимуществом станет опыт от шести месяцев в строительстве.

Зарплату от 48 до 50 тысяч рублей предлагают специалистам со средним профессиональным образованием в строительной или технической сфере и квалификационным удостоверением плотника II–III разряда. Такие сотрудники должны уметь изготавливать и монтировать деревянные опоры разных типов — А-образные, П-образные и трехстоечные — для объектов связи и энергосетей. Обязательны навыки чтения чертежей, опыт работы с рулонными кровлями и стаж не менее года.

Доход от 50 до 70 тысяч рублей доступен плотникам IV–V разряда с минимум двухлетним опытом. Они должны уверенно работать с опалубкой сложной конфигурации — от арок и куполов до резервуаров и бункеров. Также необходимы навыки изготовления нестандартных деревянных конструкций, монтажа оконных и дверных проемов. Знание отделочных технологий будет плюсом.

Наиболее высокий уровень оплаты, от 70 до 120 тысяч рублей, доступен профессионалам VI–VII разряда с опытом не менее трёх лет. Для этой категории важно умение возводить опалубки сложной геометрии — арочные, сводчатые, оболочковые, купольные. Дополнительные баллы даёт опыт управления бригадой, а также участие в строительстве коттеджей или нестандартных архитектурных объектов.

Средний портрет претендента на такую должность в Нижнем Новгороде — мужчина в возрасте 46 лет. Все опубликованные резюме принадлежат мужчинам. В 61% случаев у кандидатов есть среднее профессиональное образование. Обычно такие специалисты работают на одном месте семь лет, а при размещении резюме 81% из них не имели постоянной работы. Переезд ради новой вакансии готовы рассмотреть 42% соискателей.

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