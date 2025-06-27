Экс-сенатор Савельев разблокировал нижегородские активы, находясь в СИЗО

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева, оспаривавшего арест его имущества в Нижегородской области. Решение опубликовано в картотеке дел.
Суд пришёл к выводу, что действия судебного пристава, ограничившего регистрационные операции с активами, не соответствовали требованиям закона.
Ранее ограничения были наложены в рамках исполнительного производства, возбужденного по решению Арбитражного суда Татарстана. Под арест попали банковские счета Савельева в Райффайзенбанке, а также его доля в компании ООО ИК "Нижний".
Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения.
Напомним, что экс-депутата Госдумы от Нижегородской области, сенатора Дмитрия Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на жизнь предпринимателя Сергея Ионова.
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