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Происшествия

Экс-сенатор Савельев разблокировал нижегородские активы, находясь в СИЗО

02 июля 2025 12:37  [78] Происшествия
Экс-сенатор Савельев разблокировал нижегородские активы, находясь в СИЗО

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева, оспаривавшего арест его имущества в Нижегородской области. Решение опубликовано в картотеке дел.

Суд пришёл к выводу, что действия судебного пристава, ограничившего регистрационные операции с активами, не соответствовали требованиям закона.

Ранее ограничения были наложены в рамках исполнительного производства, возбужденного по решению Арбитражного суда Татарстана. Под арест попали банковские счета Савельева в Райффайзенбанке, а также его доля в компании ООО ИК "Нижний".

Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его вынесения. 

Напомним, что экс-депутата Госдумы от Нижегородской области, сенатора Дмитрия Савельева задержали  в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на жизнь предпринимателя Сергея Ионова.

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Теги:
Суд
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