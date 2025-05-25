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Общество

Более 800 млн рублей взыскали с экс-заммэра Нижнего Новгорода Дзепы

11 июня 2025 17:35  [74] Общество
Более 800 млн рублей взыскали с экс-заммэра Нижнего Новгорода Дзепы

Бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа признан судом виновным в незаконном обогащении на сумму свыше 805 миллионов рублей. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска, поданного прокуратурой Нижегородской области в интересах государства.

Проверка, проведенная по поручению Генеральной прокуратуры РФ, выявила, что в период с октября 2002 года по июль 2005 года Дзепа, занимая высокую муниципальную должность, использовал служебную информацию для получения личной выгоды.

Следствие установило, что он разработал и реализовал схему преднамеренного банкротства предприятий, находящихся под его контролем. Эти компании владели ликвидной недвижимостью на территории региона. Впоследствии активы были перепроданы через аффилированных лиц, а конечным собственником стал сам Дзепа.

Кроме того, экс-чиновник использовал механизмы заключения инвестиционных контрактов для получения в собственность муниципальной недвижимости в обход официальной процедуры приватизации. Хотя формально объекты передавались под реконструкцию, на деле никаких работ не проводилось, а разрешения на них не выдавались.

При этом здания находились в хорошем состоянии, активно эксплуатировались арендаторами и приносили доход городской казне. Таким образом, муниципалитет понес прямые убытки.

В результате этих действий Дзепа получил имущество и прибыль на общую сумму более 805 миллионов рублей. КАк подчеркивают в надзорном ведомстве, суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, постановив взыскать с бывшего чиновника всю сумму незаконно полученного дохода.

Напомним, что суд продлил арест экс-заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе до 13 июля.

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Теги:
Имущество Прокуратура Суд
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