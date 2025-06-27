Какие маршруты пользовались у нижегородцев наибольшим спросом в июне Общество

В июне наибольшей популярностью среди нижегородцев пользовались автобусные маршруты №№ 45, 10, 90 и 3. Именно на этих направлениях было зафиксировано наибольшее число поездок. Об этом сообщили в ЦРТС.

Среди других видов городского транспорта лидерами по количеству пассажиров стали трамваи №№ 7, 6 и 3. Электробусы, набравшие наибольшее число поездок, — Э-12, Э-14 и Э-4.

Что касается троллейбусов, то самыми востребованными у жителей города в июне стали маршруты №№ 10, 15, 25 и 5.

Данные о транспортной активности предоставлены оператором автоматизированной системы оплаты проезда — компанией "Ситикард". Именно на основе этих сведений определяется количество поездок на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Нижнем Новгороде запущены три новых маршрута общественного транспорта: один электробусный и два автобусных.