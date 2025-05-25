Перевозчиков нашли для трех новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде завершился конкурс по выбору перевозчиков для обслуживания четырех автобусных маршрутов. Об этом сообщает ЦРТС.

По результатам отбора маршрут № 104, соединяющий улицу Усилова и санаторий имени ВЦСПС, передан компании ООО "Авто Футболистов".

Обслуживание маршрута № 111 от завода "Нител" до деревни Комарово, будет выполнять ООО "ПассажирТрансСервис".

Автобусный маршрут № 39, который теперь будет курсировать по новой схеме от станции метро «Пролетарская» до Московского вокзала, будет обслуживать за ООО "Футбол".

Конкурс на определение перевозчика для маршрута № 171 "ЖК «Окский берег" – Микрорайон Верхние Печеры" не состоялся из-за отсутствия заявок. В ближайшее время процедура будет объявлена повторно.

Сейчас идет процесс оформления государственных контрактов с победителями. Все три компании начнут выполнять рейсы с 1 июля. На маршрутах будет действовать полный тарифный план, предусмотренный для городской транспортной сети.

Напомним, на каждом маршруте будут задействованы автобусы среднего класса. На линиях № 104 и №171 выйдут по 6 машин, на маршруте № 111 — 4.

Ранее сообщалось, что в День молодежи, 28 июня, изменится схема движения транспорта, в том числе и автобусов.