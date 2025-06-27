Два человека погибли в массовом ДТП в Нижегородской области

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Два человека погибли в массовом ДТП в Уренском районе, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Авария произошла на 200 км автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров утром 2 июля. 47-летний водитель грузовика «Рено Премиум» с полуприцепом превысил скорость, в результате чего его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом МАЗ под управлением 25-летнего водителя, а после — с «Ладой Гранта».
Погибли водитель «Лады», которому было 46 лет, и 43-летний пассажир легковушки. Кроме того, травмировался 42-летний пассажир «Лады».
По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, что 29 июня на улице Бекетова в Нижнем Новгороде столкнулись две легковушки, одну из которых отбросило на остановку. Погибли два пешехода, возбуждено уголовное дело.
Также сообщалось, что 18-летний водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП в Сормове, получил 5 лет.
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