Два человека погибли в массовом ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: Госавтоинспекция в Нижегородской области

Два человека погибли в массовом ДТП в Уренском районе, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Авария произошла на 200 км автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров утром 2 июля. 47-летний водитель грузовика «Рено Премиум» с полуприцепом превысил скорость, в результате чего его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом МАЗ под управлением 25-летнего водителя, а после — с «Ладой Гранта».

Погибли водитель «Лады», которому было 46 лет, и 43-летний пассажир легковушки. Кроме того, травмировался 42-летний пассажир «Лады».

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что 29 июня на улице Бекетова в Нижнем Новгороде столкнулись две легковушки, одну из которых отбросило на остановку. Погибли два пешехода, возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что 18-летний водитель каршеринга, устроивший смертельное ДТП в Сормове, получил 5 лет.