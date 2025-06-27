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Общество

Назван лидирующий по числу смертельных ДТП район Нижнего Новгорода

01 июля 2025 16:36  [136] Общество
Назван лидирующий по числу смертельных ДТП район Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала 2025 года зафиксирован тревожный рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность на дорогах увеличилась почти в четыре раза, сообщил начальник отдела ГИБДД УВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов. Он выступил на пресс-конференции в НОИЦ 1 июля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 26 аварий со смертельным исходом, в которых погибли 28 человек. Один из погибших - несовершеннолетний.

Наиболее опасным районом стал Канавинский - здесь зафиксировано 8 погибших. Второе место по числу жертв занимает Сормовский район, где погибли 6 человек. В Автозаводском районе зарегистрировано 4 смертельных случая.

Также в числе районов с растущим уровнем аварийности — Московский, Приокский и Советский.

В Ленинском районе зафиксировал один случай гибели в ДТП. А в Нижегородском районе с начала года не произошло ни одной аварии со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года произошло 87 ДТП с участием юных нижегородцев.

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Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
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