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Происшествия

28 человек погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала года

01 июля 2025 14:29  [103] Происшествия
28 человек погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала года

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде зафиксирован рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с начала 2025 года, этот показатель увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду и полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 1 июля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На сегодняшний день известно о 28 погибших в 26 ДТП, один из них – несовершеннолетний. Самой частой причиной гибели является наезд на пешехода – 18 случаев. По вине водителей зафиксировано 14 ДТП.

При этом снизилось количество аварий с ранеными, детьми, самокатчиками и автобусами. По мнению Иванова, рост числа ДТП с погибшими наблюдается из-за погодных условий, которые были благоприятнее, чем в 2024 году, когда наблюдалось снижение количества летальных исходов при авариях.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области наложен арест на 123 автомобиля на общую сумму более 46 млн рублей. 

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Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
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