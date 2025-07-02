Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород" у перевозчика.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что рейсы на Бор внезапно пропали из расписания.

""Валдай", который выполняет эти рейсы, на техническом обслуживании. Ожидаем, что завтра рейсы должны возобновиться", - заявили в компании "Водолет".

Ранее мы рассказывали о планах компании запустить рейсы в Пермь.