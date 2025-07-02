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Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород" у перевозчика.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что рейсы на Бор внезапно пропали из расписания.
""Валдай", который выполняет эти рейсы, на техническом обслуживании. Ожидаем, что завтра рейсы должны возобновиться", - заявили в компании "Водолет".
Ранее мы рассказывали о планах компании запустить рейсы в Пермь.
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