С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 июля 2025 17:50  [106] ОМК создала городской сайт-визитку о Выксе
02 июля 2025 17:40  [104] Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля
02 июля 2025 16:45  [124] Шуховскую башню в Выксе отреставрируют и переместят на новую площадку
02 июля 2025 14:28  [176] Граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста
02 июля 2025 11:30  [232] Прообраз системы "теплый пол" обнаружили в реставрируемом Доме Бурмистровой
01 июля 2025 19:58  [709] Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор внезапно отменили
01 июля 2025 15:00  [390] Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле
01 июля 2025 12:41  [288] Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области проходит под эгидой Года детского отдыха в системе образования
01 июля 2025 11:33  [267] Анонсированы новые направления работы с учреждениями культуры в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 10:12  [369] Нижегородцев ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году
Культура и отдых

Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля

02 июля 2025 17:40  [104] Культура и отдых
Рейсы Валдаев по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор возобновятся с 3 июля, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород" у перевозчика.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что рейсы на Бор внезапно пропали из расписания.

""Валдай", который выполняет эти рейсы, на техническом обслуживании. Ожидаем, что завтра рейсы должны возобновиться", - заявили в компании "Водолет".

Ранее мы рассказывали о планах компании запустить рейсы в Пермь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Водный транспорт Речные перевозки
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 16:53  [884] Первый "Валдай" отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня
22 мая 2025 14:59  [818] Пристань "Валдаев" перенесли на Бору
10 мая 2025 13:30  [1347] Из Нижнего Новгорода запустили водные туры к замку Шереметевых в Марий Эл
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных