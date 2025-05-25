Первый "Валдай" отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

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Из Нижнего Новгорода стартуют экскурсионные рейсы (0+) в Балахну на скоростном судне "Валдай". Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" Нижегородской области.
Первые рейсы намечены на 12 и 15 июня.
Путешествие проходит в рамках маршрута под названием "Балахна — родина солеваров и кружевниц". В программу входит пешеходная экскурсия по городу, а также посещение исторического музея "Дом Плотникова". Здесь туристам представят экспозиции и выставки, а также проведут мастер-класс по кружевоплетению "Нить Акулины".
Следующим пунктом станет "Музей глины", где гости смогут принять участие в мастер-классе по лепке сувениров. Завершится экскурсия посещением "Музея Кузьмы Минина", посвящённого знаменитому уроженцу Балахны.
Кроме того, участники поездки смогут самостоятельно осмотреть территорию Покровского мужского монастыря.
Общая продолжительность экскурсии составляет 5 часов 20 минут. Переход по Волге от Нижнего Новгорода до Балахны занимает 40 минут в одну сторону. Время стоянки в городе — около 4 часов.
Отправление из Нижнего Новгорода — в 9:20 от причала №8, возвращение — в 14:40. Стоимость поездки составляет 1 850 рублей.
Ранее сообщалось о старте экскурсионных туров (0+) на "Валдае" до Макарьева.
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