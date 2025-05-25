Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 июня 2025 16:53  [46] Первый "Валдай" отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня
10 июня 2025 16:13  [73] "1000 нет и одно да": продюсер Жора Крыжовников снимает новый сериал для Wink.ru
10 июня 2025 12:49  [464] Опубликована программа мероприятий на День России-2025 в Нижнем Новгороде
10 июня 2025 09:38  [337] Нижегородский музей-заповедник вошел в топ-20 по посещаемости в стране
09 июня 2025 17:14  [232] Более 20 000 человек посетили фестиваль "Пушкин без границ" в Большом Болдине
09 июня 2025 15:43  [371] Опубликован список не прошедших проверку нижегородских водоемов
07 июня 2025 14:42  [570] Сергей Безруков посетил открытие выставки о Пушкине в Большом Болдине
06 июня 2025 20:09  [610] Историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок
06 июня 2025 16:19  [454] Премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоится 13 июня
06 июня 2025 15:00  [580] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Первый "Валдай" отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

10 июня 2025 16:53  [46] Культура и отдых
Первый Валдай отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

Фото: Александр Воложанин

Из Нижнего Новгорода стартуют экскурсионные рейсы (0+) в Балахну на скоростном судне "Валдай". Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" Нижегородской области.

Первые рейсы намечены на 12 и 15 июня.

Путешествие проходит в рамках маршрута под названием "Балахна — родина солеваров и кружевниц". В программу входит пешеходная экскурсия по городу, а также посещение исторического музея "Дом Плотникова". Здесь туристам представят экспозиции и выставки, а также проведут мастер-класс по кружевоплетению "Нить Акулины".

Следующим пунктом станет "Музей глины", где гости смогут принять участие в мастер-классе по лепке сувениров. Завершится экскурсия посещением "Музея Кузьмы Минина", посвящённого знаменитому уроженцу Балахны.

Кроме того, участники поездки смогут самостоятельно осмотреть территорию Покровского мужского монастыря.

Общая продолжительность экскурсии составляет 5 часов 20 минут. Переход по Волге от Нижнего Новгорода до Балахны занимает 40 минут в одну сторону. Время стоянки в городе — около 4 часов.

Отправление из Нижнего Новгорода — в 9:20 от причала №8, возвращение — в 14:40. Стоимость поездки составляет 1 850 рублей.

Ранее сообщалось о старте экскурсионных туров (0+) на "Валдае" до Макарьева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валдаи Речные перевозки Туризм
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2025 14:12  [731] Аудиогид по маршруту Нижний Новгород — Городец стал доступен для туристов
22 мая 2025 14:59  [625] Пристань "Валдаев" перенесли на Бору
10 мая 2025 13:30  [1246] Из Нижнего Новгорода запустили водные туры к замку Шереметевых в Марий Эл
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных