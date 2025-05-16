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Общество

Пристань "Валдаев" перенесли на Бору

22 мая 2025 14:59  [88] Общество
Пристань Валдаев перенесли на Бору

С 22 мая пассажирские рейсы скоростных судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", следующих из города Бор в Нижний Новгород, начали отправляться от новой пристани на реке Везлома. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика.

Изменения коснулись как будних, так и выходных дней. В рабочие дни суда отправляются с Бора в 8:15, 9:05, 9:55, 12:45, 13:35, 14:25, 17:15, 18:05 и 18:55.

В обратном направлении — из Нижнего Новгорода — рейсы запланированы на 8:30, 9:20, 10:10, 13:00, 13:50, 14:40, 17:30, 18:20 и 19:10.

По выходным дням движение осуществляется по сокращенному графику. Из Бора суда отправляются в 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30.

Переход на новую пристань связан с оптимизацией маршрута и улучшением логистики пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что из Нижегородской области начал курсировать экскурсионный маршрут (0+) на "Валдаях" в Марий Эл.

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Теги:
Борский г.о. Валдаи Речные перевозки
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