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Общество

Более 3000 нижегородских выпускников будут пересдавать ЕГЭ

02 июля 2025 16:28  [57] Общество
Более 3000 нижегородских выпускников будут пересдавать ЕГЭ

Фото: минобр Нижегородской области

Более 3 000 выпускников школ Нижегородской области решили воспользоваться возможностью пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.

Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ, получившие неофициальное название "президентские", назначены на 3 и 4 июля. В этот период выпускники текущего года могут попробовать улучшить свои результаты или пересдать предмет, по которому ранее не удалось преодолеть минимальный порог.

Как уточнили в региональном министерстве образования и науки, пересдать можно любой предмет на выбор, при этом главными причинами стали стремление повысить баллы и неудовлетворительные итоги основной сессии.

Особенно это актуально для тех, кто выбрал математику: они могут изменить уровень сложности экзамена — перейти с базового на профильный или наоборот, в зависимости от цели поступления.

Если школьник, завершивший 11 класс, снова не наберёт минимального количества баллов по обязательному предмету (русскому языку или математике) он сможет пройти испытание только в сентябре, в дополнительный период.

3 июля состоятся экзамены по ряду дисциплин: письменная часть по иностранным языкам, а также экзамены по русскому языку, литературе, информатике, физике и химии.

На следующий день, 4 июля, участникам предстоит пересдать биологию, географию, историю, обществознание, устную часть по иностранным языкам и оба уровня ЕГЭ по математике.

Как пояснил глава регионального минобра Михаил Пучков, право на участие в экзаменах в эти даты имеют только выпускники текущего года. При этом важно помнить: если участник завершит экзаменационную работу и сдаст её организаторам, предыдущий результат будет аннулирован. Однако если он не явится или не передаст работу на проверку, старые баллы сохранятся.

Итоги экзаменов, сданных 3 и 4 июля, станут известны 15 июля.

Ранее сообщалось, что школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ.

Напомним также, что в 2025 году школу с золотой медалью окончили более 700 нижегородцев.

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Теги:
ЕГЭ Образование Школы
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