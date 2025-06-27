Зоозащитники нашли в Ленинском районе дом с множеством погибших собак Происшествия

В одном из домов Ленинского района соседи долгое время жаловались на ужасный запах и антисанитарию. Двор был заполнен мусором и опарышами, что делало ситуацию невыносимой. Люди неоднократно обращались в официальные службы, но помощь не приходила.

В отчаянии жильцы обратились к волонтёрам зоозащитных организаций. Прибыв на место, активисты вызвали полицию, однако правоохранители не смогли проникнуть в дом и вскоре покинули участок.

Тем не менее, зоозащитникам удалось попасть внутрь самостоятельно. Там они столкнулись с ужасной картиной — по всему дому валялись трупы животных. Среди погибших были истощённые собаки, свиньи и даже коровы.

Хозяйка этого нелегального зверинца, который больше напоминал скотобойню, покинула помещение, уклонившись от общения с волонтёрами.