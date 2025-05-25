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Происшествия

Стрельба по собаке на Сортировке закончилась проверкой полиции

05 июня 2025 13:15  [2] Происшествия
Стрельба по собаке на Сортировке закончилась проверкой полиции

Фото: "Солнечная сортировка" / VK

Неизвестный мужчина стрелял по бездомной собаке на Сортировке в Нижнем Новгороде.  Видеозаписью с домофона поделились жильцы микрорайона в группе VK "Солнечная сортировка".

Инцидент произошел вечером 4 июня на улице Подворной,1 в Канавинском районе.  Судя по видео, мужчина преследовал животное какое-то время, а собака пыталась от него спрятаться.

"Данный пес самый безобидный из всех бродячих по сортировке собак, его знают многие! Пес на детских площадках не гуляет, к детям не пристает, он безумно добрый и спокойный", - написала жительница микрорайона Евгения М.

В комментариях многие жители начали защищать животное. По их словам, собака добрая и не агрессивная, не лает и не трогает никого, даже кошек. К тому же, дворового пса любят многие дети.

В МВД заявили, что заявлений о стрельбе по животным к ним не поступало. Однако в связи с информацией, появившейся в СМИ, проводится проверка. Зоозащитник также подключились к поискам мужчины.

Ранее сообщалось, что шестерых утят спасли из колодца на улице Деловой.

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Теги:
Животные Канавинский район Стрельба
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