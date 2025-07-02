Нижегородские троллейбусы пытаются продать на металлолом по сниженной цене Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде компания "Нижегородэлектротранс" уменьшила стоимость 41 списанного троллейбуса, выставленного на продажу. Теперь цена снижена с 2 млн до 1,6 млн рублей, сообщает официальный портал торгов.

Большинство из этих троллейбусов были выпущены в 2006 году и содержат около 167 тонн металла. Покупателю предстоит самостоятельно организовать демонтаж и вывоз всего металлолома для переработки.

Это уже третья попытка продать устаревший транспорт. В апреле на первом аукционе победила московская компания "Техметсервис" с предложением в 1,64 млн рублей, однако договор так и не был заключён.

В июне торги не состоялись из-за отсутствия заявок на покупку металлолома.

Решение о судьбе старых троллейбусов примут после подведения итогов нового аукциона, который назначен на 6 августа.