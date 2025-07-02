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Экономика

Сарай в центре Нижнего Новгорода продают за 4,5 млн рублей

03 июля 2025 09:51  [139] Экономика
Сарай в центре Нижнего Новгорода продают за 4,5 млн рублей

Фото: ГИС "Торги"

Государственное предприятие Нижегородской области "Лидеры спорта" выставило на торги нежилое строение и арочное сооружение, расположенные в исторической части Нижнего Новгорода — на улице Рождественской. Информация опубликована в ГИС "Торги".

В состав лота входит кирпичное здание площадью 91,8 кв. метра, обозначенное как сарай, а также арка, расположенные между домами №12 и №14 литера Г1. Ограничений и обременений на объекты не установлено.

Начальная цена имущества составляет почти 4,5 млн рублей. Шаг аукциона установлен в размере 224 350 рублей. Победитель торгов будет обязан заключить договор в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Сами торги запланированы на 31 июля 2025 года. 

Ранее сообщалось, что списанные нижегородские троллейбусы пытаются продать на металлолом. Это уже третья попытка сбыть транспорт. 

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Теги:
Аукцион Имущество торги
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