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Общество

Два изъятых ОКН выставили на торги в Нижегородской области

13 июня 2025 16:45  [131] Общество
Два изъятых ОКН выставили на торги в Нижегородской области

Фото: ГИС Торги

Два объекта культурного наследия регионального значения в Нижегородской области выставлены на аукцион после изъятия у прежних владельцев по решению суда. Информация о торгах размещена на портале ГИС Торги, организатором выступает региональное минимущества.

Один из лотов — здание в Лыскове, известное как "Дом, в котором с 1917 года находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда". Постройка второй половины XIX века расположена на улице Малой Советской, 7. Площадь двухэтажного нежилого здания составляет 1140,77 квадратного метра, участок под ним — 945 квадратных метров.

Начальная цена объекта — 5,6 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах открыт до 7 июля, аукцион состоится 11 июля. Победитель торгов обязан провести реставрацию здания и обеспечить его дальнейшее содержание в соответствии с охранными обязательствами. Предварительная стоимость восстановительных работ оценивается почти в 218 млн рублей.

Второй объект — бывшее Высшее начальное училище начала XX века в селе Курмыш Пильнинского округа. Оно расположено на пересечении улиц Советской и Красноармейской. Здание площадью 331 квадратный метр находится на участке размером 370 квадратных метров.

Начальная стоимость этого лота составляет 512 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе также принимаются до 7 июля. Новый владелец должен будет в течение трех лет провести реставрацию, ориентировочная стоимость которой составляет около 82 млн рублей.

Оба здания находятся в аварийном состоянии и требуют значительных реставрационных работ.

Ранее сообщалось, что 52 ОКН регионального значения могут стать многоквартирными жилыми домами после реконструкции в Нижегородской области. 

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Теги:
ОКН торги
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