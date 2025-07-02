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Происшествия

Смертельное ДТП с грузовиком в Уренском районе закончилось уголовным делом

03 июля 2025 10:53  [69] Происшествия
Смертельное ДТП с грузовиком в Уренском районе закончилось уголовным делом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело завели из-за ДТП с двумя погибшими в Уренском районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла утром 2 июля на 200 км дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Водитель за рулем "Рено Премиум" с полуприцепом разогнался, не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехала "Лада Гранта". В этот момент водитель большегруза "МАЗ", не выбрав безопасную дистанцию, также влетел в "Ладу Гранта".

В результате погибли водитель и пассажир легковушки, еще один пассажир получил ранения.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 164 УК РФ. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что уголовным делом закончилось ДТП на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Там вечером 29 июня столкнулись два авто, одно из которых отлетело на остановку. Погибли два пешехода, еще три человека, включая ребенка, госпитализированы.

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Теги:
ДТП Уголовное дело Уренский район
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