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Общество

Виновника смертельного ДТП с каршерингом в Сормове осудили на 5 лет

01 июля 2025 18:19  [65] Общество
Виновника смертельного ДТП с каршерингом в Сормове осудили на 5 лет

В Сормовском районном суде вынесли приговор 18-летнему нижегородцу, устроившему смертельное ДТП возле остановки. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек и тяжёлые травмы ещё одного. Об этом сообщает нижегородская прокуратура.

Напомним, трагедия произошла вечером 27 февраля 2025 года. Молодой человек без водительского стажа ехал по улице Землячки на арендованном Volkswagen Polo. В салоне находились пассажиры, в том числе несовершеннолетний, который не был пристёгнут ремнём безопасности.

Водитель сильно превысил скорость, разогнавшись более чем до 130 км/ч. В какой-то момент машину занесло, и она вылетела на тротуар. Автомобиль врезался в остановочный павильон, где находились пешеходы.

В результате аварии две женщины погибли на месте. Пассажиры автомобиля получили травмы

СК возбудил уголовное дело, обвиняемого взяли под стражу, позже перевели под домашний арест. Сторона защиты утверждала, что подсудимый обстоятельства ДТП не помнит. На суде молодой человек вину признал и принес извинения семьям погибших. Однако родственники заявляли, что лично перед ними виновник не извинялся, а сделал это только для судебного процесса.

Суд приговорил виновника к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение 2 лет и 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что борчанин признан виновным в попытке убийства родного брата, его осудили 6 лет и 4 месяцев.

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Теги:
ДТП Приговор Смертность
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