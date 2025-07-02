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Общество

Незрячих тестировщиков госсайтов начнут обучать в Нижегородской области

03 июля 2025 12:29  [74] Общество
Незрячих тестировщиков госсайтов начнут обучать в Нижегородской области

Фото: проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде незрячих пользователей научат тестировать государственные и муниципальные сайты на доступность. Программа пройдёт в дистанционном формате на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского и станет частью инициативы "Драйверы цифровой инклюзии". Об этом сообщает региональное правительство.

Проект направлен на помощь органам власти по всей стране в адаптации сайтов для пользователей с полной или частичной потерей зрения. По новым правилам Минцифры, которые действуют с прошлого года, все госсайты должны быть одинаково удобны и для зрячих, и для тех, кто видит плохо или не видит вовсе. Но на практике многие столкнулись с тем, что не хватает специалистов, которые умеют делать такие сайты и проверять их правильно.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что регион располагает необходимыми знаниями и ресурсами для решения этой задачи.

"Из продвинутых незрячих пользователей, в совершенстве владеющих компьютером и смартфоном без зрительного контроля, мы решили готовить специалистов по невизуальной доступности со знанием HTML. Это стандартный язык разметки, который используется для создания веб-страниц и отображения различного контента в браузере. Именно в HTML кроются основные ошибки доступности на стороне разработчиков. Незрячие смогут говорить с владельцами и разработчиками сайтов на одном языке и, что самое главное, будут понимать весь процесс создания государственных интернет-ресурсов. Это поможет упростить диалог между конечным пользователем и создателем сайта для достижения наилучшего результата", – отметил Синелобов.

Обучение будет включать не только изучение HTML и стандартов WAI-ARIA, но и практическую работу с инструментами разработчика. Участники научатся выявлять ошибки в коде, предлагать решения по улучшению интерфейсов и сопровождать проекты на всех этапах — от создания технического задания до финальной приемки сайта.
В рамках курса предусмотрены оплачиваемые стажировки на госсайтах регионов-партнеров проекта. Лучшие выпускники смогут продолжить работу в этой сфере на постоянной основе.

"Мы набираем группу самых лучших и мотивированных тестировщиков, но и мотивация госорганов создавать доступные сайты тоже важна. Поэтому приглашаем к сотрудничеству регионы, готовые встраивать незрячих специалистов в процессы модернизации сайтов", – добавил руководитель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области Илья Лебедев.

Регистрация на конкурсный отбор продлится до 14 июля. Обучение бесплатное, а наставниками выступят эксперты в области веб-доступности из Лаборатории инклюзивных технологий и компании VK. Первая группа из 30 незрячих тестировщиков завершит курс в начале 2026 года.

Проект "Драйверы цифровой инклюзии" реализуется центром "Камерата" в партнерстве с ННГУ имени Н.И. Лобачевского при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Нижегородской области и инициативы "Цифровая Россия". Инициатива соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартует масштабная модернизация системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.

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Теги:
Инвалиды Нацпроект цифровизация
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