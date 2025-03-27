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Общество

Сведения об удобстве нижегородского метро для инвалидов появились на "Яндекс Картах"

29 марта 2025 09:45  [74] Общество
Сведения об удобстве нижегородского метро для инвалидов появились на Яндекс Картах

Фото: Александр Воложанин

У пользователей "Яндекс Карт" появилась возможность узнать, насколько доступны для людей с ограниченной подвижностью аэропорты, вокзалы и станции метро в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе сервиса.

Для проверки доступности объекта нужно найти его на карте, открыть карточку и перейти в раздел "Особенности". Там указаны важные детали, такие как наличие парковки для инвалидов, пандусов, лифтов и туалетов, а также возможность вызвать персонал. Кроме того, можно быстро найти отзывы пользователей, нажав "Посмотреть отзывы по теме".

Данные о доступности собираются из официальных источников. К примеру, информация о пандусах на вокзалах предоставлена РЖД. Отзывы и фотографии пользователей также помогают актуализировать данные. 

На данный момент информация о доступности доступна в 914 карточках транспортных объектов в городах России с населением более 500 тысяч человек. В дальнейшем эти данные планируется обновить и для остальных городов страны.

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Теги:
Инвалиды Транспорт
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