Александр Курицын: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это отличная возможность проявить себя" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» – это отличная возможность проявить себя для участников СВО, доказавших свою преданность Родине не только словом, но и делом», – заявил ветеран СВО, участник отбора на программу «Герои. Нижегородская область» Александр Курицын.

Александр Курицын работает в службе безопасности одной из крупных организаций. Участие в программе «Герои. Нижегородская область» он считает возможностью развить свои лидерские качества, управленческие компетенции и аналитические способности. По завершении обучения ветеран СВО, семьянин планирует применить свои знания в сфере патриотического воспитания детей.

«Работать с подрастающим поколением всегда интересно. В будущем я хотел бы заняться просвещением наших детей, чтобы из них вырастали настоящие патриоты. Я возлагаю большие надежды на этот проект», – подчеркнул Александр Курицын.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет Общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни.