Нижегородский полицейский покорил Эльбрус и спустился с горы на сноуборде

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Подполковник внутренней службы Кирилл Козлов, начальник Отдела обеспечения вооружением управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Нижегородской области покорил Эльбрус — самую высокую вершину России и Европы. Историей восхождения поделилась пресс-служба полиции.
Одной из целей восхождения для полицейского было не только покорить гору, но и спуститься с неё на сноуборде — и обе задачи были успешно выполнены.
Перед тем как начать штурм вершины, команда провела несколько дней на акклиматизации. Сначала альпинисты остановились в селе Терскол, расположенном у подножия Эльбруса на высоте более 2 тысяч метров. По словам Козлова, адаптация к высоте далась нелегко: ощущались головные боли и тошнота.
Затем группа поднялась в лагерь на отметку 3800 метров. Первая ночь на этой высоте оказалась особенно сложной: из-за нехватки кислорода приходилось просыпаться по нескольку раз за ночь. Однако спустя несколько дней организм привык к условиям, и в полночь команда начала восхождение.
На высоте 5200 метров одному из участников стало плохо, и его пришлось эвакуировать вниз. Этот инцидент заставил Кирилла Козлова усомниться в собственных силах, но, как он вспоминает, в какой-то момент пришло "второе дыхание", и цель была достигнута. На покорение вершины ушло около 12 часов.
Также в рамках экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы, команда поднялась на перевал "Эхо войны" — на высоту 3250 метров. Этот перевал получил своё название из-за большого количества сохранившихся огневых точек, оставленных немецкой дивизией "Эдельвейс" в годы Великой Отечественной войны. Подъём занял около трёх с половиной часов.
Комментируя свое восхождение, Козлов отметил, что преодолеть все испытания ему помогли вера в Бога, поддержка семьи и упорные тренировки. Он также напомнил слова сэра Эдмунда Персиваля Хиллари: "Мы покоряем не горы, а самих себя".
Ранее сообщалось, что нижегородцы предпочитают кататься на лыжах и сноуборде на Красной Поляне.
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