Нижегородцам пообещали 30-градусную жару Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижний Новгород возвращается летняя жара. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже 10 июля температура воздуха в городе достигнет +30 градусов.

На этой же неделе самым теплым днем станет пятница, 4 июля. Воздух прогреется до +27 градусов, однако день будет дождливым. В выходные снова похолодает до +20…+21 градусов днем. При этом осадки не прогнозируются.

С началом новой недели в город вернется тепло. Уже в понедельник, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Во второй половине недели синоптики обещают устойчивую жаркую погоду. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 градусов. Пик жары придется на четверг, 10 июля. В этот день воздух прогреется до +30.

По прогнозам, июль подарит жителям Нижнего Новгорода восемь солнечных дней. В остальное время небо будет затянуто облаками, возможны осадки.

Ранее Гидрометцентр России уточнил, что средняя температура по Нижегородской области в июле составит около 19-20 градусов, что соответствует климатической норме. Уровень осадков также ожидается в пределах нормы — от 65 до 90 мм.