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Вереница неотложек с сиреной встревожила нижегородцев: что известно

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Около десяти карет скорой медицинской помощи заметила жительница столицы Приволжья в Нижегородском районе. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

"По улице Бринского в сторону Казанского шоссе проехали около 10 машин скорой помощи и реанимации с мигалками. Возможно, где-то что-то случилось", - предположила нижегородка.

Также было замечено сразу несколько автомобилей, летящих по улице Бекетова. А в Автозаводском районе жители слышали вой сирен проносящихся мимо машин скорой помощи.

Однако, как сообщил главред ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, ничего необычного или страшного не произошло. Нижегородская станция скорой медицинской помощи просто проводит тактико-специальные учения.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России проведут масштабные учения в районе канатной дороги на Бору.

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Теги:
Врачи учения
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