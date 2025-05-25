Аэрофотосъемку при помощи дронов проведут на севере Нижегородской области Общество

Фото: телеграм-канал администрации Шахуньи

В пяти северных муниципалитетах Нижегородской области с 3 июня по 30 сентября 2025 года будут проходить масштабные работы по аэрофотосъемке. Об этом сообщает администрация городского округа Шахунья.

Съемку населённых пунктов с воздуха будет осуществлять компания "Сканэнергоконтроль" с применением беспилотных летательных аппаратов. Полеты будут выполняться в светлое время суток на высоте от 350 до 450 метров.

Проект реализуется в рамках государственного контракта. Его целью является создание цифровых ортофотопланов — точных картографических изображений местности, полученных на основе аэрофотоснимков.

Инженеры-геодезисты и пилоты компании "Сканэнергоконтроль" просят жителей и гостей городского округа Шахунья, а также Уренского, Шарангского, Тонкинского и Тоншаевского муниципальных округов отнестись с пониманием к проводимым работам и не мешать их выполнению.

Ранее сообщалось, что в регионе беспилотники внедряются в медицинскую сферу, в частности, проводятся испытания по доставке ими медикаментов.