Аэрофотосъемку при помощи дронов проведут на севере Нижегородской области

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В пяти северных муниципалитетах Нижегородской области с 3 июня по 30 сентября 2025 года будут проходить масштабные работы по аэрофотосъемке. Об этом сообщает администрация городского округа Шахунья.
Съемку населённых пунктов с воздуха будет осуществлять компания "Сканэнергоконтроль" с применением беспилотных летательных аппаратов. Полеты будут выполняться в светлое время суток на высоте от 350 до 450 метров.
Проект реализуется в рамках государственного контракта. Его целью является создание цифровых ортофотопланов — точных картографических изображений местности, полученных на основе аэрофотоснимков.
Инженеры-геодезисты и пилоты компании "Сканэнергоконтроль" просят жителей и гостей городского округа Шахунья, а также Уренского, Шарангского, Тонкинского и Тоншаевского муниципальных округов отнестись с пониманием к проводимым работам и не мешать их выполнению.
Ранее сообщалось, что в регионе беспилотники внедряются в медицинскую сферу, в частности, проводятся испытания по доставке ими медикаментов.
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