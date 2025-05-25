Более 1,5 млрд рублей выплатили нижегородским медикам Общество

Фото: Кира Мишина

Почти 19,5 тысячи нижегородских медицинских работников регулярно получают специальные социальные выплаты от отделения Социального фонда России по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.

Финансовая поддержка предоставляется сотрудникам государственных и муниципальных медицинских учреждений. Размер выплат зависит от численности населения в месте работы, категории специалиста и продолжительности его занятости.

Так, в населённых пунктах с числом жителей менее 50 тысяч рублей врачи могут рассчитывать на выплаты до 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — до 30 тысяч.

В городах и сёлах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек, сумма составляет до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч — для среднего медперсонала.

В более крупных населённых пунктах с населением свыше 100 тысяч человек врачи получают до 18,5 тысячи рублей, а работники среднего звена — до 8 тысяч.

С января по май 2025 года региональное Отделение СФР направило медикам свыше 1,5 млрд рублей. В программе участвуют 103 медицинских учреждений области.

Медорганизации формируют электронные реестры с данными сотрудников и направляют их в фонд не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца. Медработникам не требуется подавать заявления — выплаты назначаются автоматически.

После получения сведений из учреждений здравоохранения отделение СФР перечисляет средства в течение 7 рабочих дней. Деньги поступают на банковские счета работников или карты системы "Мир", указанные в реестре.

При возникновении вопросов можно обратиться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.

Ранее сообщалось, что нижегородский минздрав расширил перечень медицинских специальностей, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение.