1,4 млн рублей стоит "квадрат" жилья в Нижнем Новгороде с учетом ипотеки Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках с учетом всех выплат по рыночной ипотеке составляет почти 1,4 млн рублей. При этом средняя цена предложения составляет 206,1 тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании "РБК Недвижимость".

По итогам анализа, в 10-ти из 16-ти российских мегаполисов итоговая цена "квадрата" с учетом всех выплат по ипотеке превысила 1 млн рублей. Абсолютным лидером по дороговизне стала Москва, где итоговая стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке достигает 2,1 млн рублей. Это более чем в шесть раз превышает среднюю исходную цену в ряде других миллионников.

В Нижнем Новгороде, а также в Санкт-Петербурге и Казани, стоимость одного квадратного метра на первичном рынке с учетом процентов по кредиту оказалась выше 1,3 млн рублей.

В еще шести городах-миллионниках — Уфе, Краснодаре, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге и Омске — итоговая цена квадратного метра оказалась в диапазоне от 1 до 1,1 млн рублей.

В оставшихся шести мегаполисах — Воронеже, Ростове-на-Дону, Красноярске, Челябинске, Самаре и Волгограде — стоимость остается ниже 1 млн рублей. Однако даже в самом доступном из них — Волгограде — итоговая цена "квадрата" составляет 715,7 тысячи рублей, что почти в 2,3 раза выше средней цены предложения в столице.

По информации Центробанка, на рыночные ипотечные программы в настоящее время приходится не более 20% от общего объема выданных жилищных кредитов. Высокие ставки вынуждают заемщиков сокращать срок кредитования или вносить крупный первоначальный взнос.

Отмечается, что большинство заемщиков, оформивших рыночную ипотеку, рассчитывают погасить ее досрочно, в том числе за счет продажи имеющейся недвижимости. Оптимальный срок кредита сегодня составляет не более семи лет. При более длительном, например, 27 лет (что является средним по рынку), переплата становится особенно ощутимой, и разница между ценой предложения и итоговой суммой выплат по ипотеке достигает рекордных значений.

В РБК добавили, что расчеты проводились с использованием ипотечного калькулятора "Дом.РФ" на основе следующих параметров: средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки — 25% годовых, средний срок кредита — 27 лет, средние цены предложения в новостройках на середину 2025 года, предоставленные агентством "Этажи".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области резко снизился спрос на потребительские кредиты.