Нижегородцы стали реже обращаться в банк за кредитами

В Нижегородской области резко снизился спрос на потребительские кредиты. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, за год объем выданных займов сократился на 61,4%.
Если в мае 2024 года жители региона оформили кредитов на сумму 10,5 млрд рублей, то в мае 2025 года эта цифра упала до 4,1 млрд рублей.
Схожая динамика наблюдается и на федеральном уровне. Общий объем потребительского кредитования в России в мае 2025 года составил 213,8 млрд рублей — это в 2,7 раза меньше, чем за тот же месяц годом ранее, когда показатель достигал 571,2 млрд рублей.
Количество выданных кредитов также снизилось: с 3 млн до 1,32 млн, что означает сокращение на 56%. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2025 года зафиксирован небольшой прирост на 8,5%, что может свидетельствовать о начале стабилизации рынка после продолжительного спада.
По-прежнему лидерами по объемам кредитования остаются Москва (25,4 млрд рублей), Московская область (17,5 млрд) и Санкт-Петербург (10 млрд). Однако именно в этих регионах наблюдается и самое заметное падение объемов: в Москве — на 65,3%, в Кемеровской области — на 65,2%, в Пермском крае — на 65,1%.
Аналитики объясняют происходящее ростом процентных ставок и ужесточением требований со стороны регулятора. Банки стали более избирательны и теперь ориентируются в первую очередь на клиентов с высоким уровнем кредитоспособности и долговой нагрузкой не выше 50%.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по самозапретам на кредиты.
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