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Политика

Отправку изъятых у нижегородцев мотоциклов на СВО хотят ускорить

03 июля 2025 16:05  [148] Политика
Отправку изъятых у нижегородцев мотоциклов на СВО хотят ускорить

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области хотят ускорить изъятие мотоциклов у нарушителей правил дорожного движения и направлять такую технику в зону проведения специальной военной операции. Об инициативе в своем телеграм-канале написал глава Городецкого округа Александр Мудров. По его словам, мера продиктована ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

"Будем действовать с учетом фактора несознательности взрослых. Внесем совместно с депутатами земского собрания законопроект, позволяющий ускорить изъятие и отправку в зону СВО мототехники, на которой совершается административное правонарушение", — сообщил чиновник.

Мудров утверждает, что в администрацию округа ежедневно поступают обращения с просьбами направить транспортные средства в зону СВО.

"Без перерывов на обед и выходных мы ищем средства на приобретение техники, спасающей жизни наших солдат. Если некоторым родителям безразлична жизнь их детей и они тратят деньги на мотоциклы, которые создают угрозу для окружающих, значит, будем включаться мы", — заявил глава округа.

Он также добавил, что рассчитывает на активное участие и поддержку Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе на мопеде разбились два подростка. 17-летняя девочка погибла, 16-летнего мальчика увезли на скорой. Расследуется уголовное дело.

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Теги:
Александр Мудров Городецкий район мотоциклы
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