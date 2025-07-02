Ливни возвращаются в Нижегородскую область

Региональное МЧС предупреждает нижегородцев о сильных дождях 3-4 июля. По данным ведомства, непогода обрушится на регион в ближайшие 1-3 часа, но не повсеместно, а лишь в некоторых частях. В каких именно — не уточняется.
Дожди прогнозируются с сохранением в первую половину ночи 4 июля.
Водителей по традиции просят не гонять, ведь дорога в дождь становится скользкой. Да и видимость оставляет желать лучшего.
Добавим, что на следующей неделе синоптики обещают возвращение 30-градусной жары.
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