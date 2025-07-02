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Еще 10 перекрестков Нижнего Новгорода оснастят "умными" светофорами

03 июля 2025 19:41  [109] Общество
Еще 10 перекрестков Нижнего Новгорода оснастят умными светофорами

Фото: пресс-служба мэрии

В Нижнем Новгороде еще 10 перекрестков оснастят "умными" светофорами по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Как сообщил ведущий инженер МКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Мацкевич, модернизация включает не только полную замену оборудования, но и подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе (ИТС). Это позволит адаптировать сигналы к текущей дорожной ситуации, снизить заторы и повысить пропускную способность улиц. Обновят объекты на участках площадей Лядова и Киселева, улицах Красносельской, дублере Красносельской, Студенческой, Барминской и Одесской.

Все обновляемые объекты получат современное техническое оснащение: подземную электропроводку, новые опоры, светофоры с высокой видимостью в любых погодных условиях. В некоторых местах установят светодиодные дублирующие ленты, которые заранее информируют водителей о сигналах светофора.

По его словам, в целом светофорное обновление в этом году выполнено на 40%.

По словам Мацкевича, в рамках работ также будет изменена схема движения на ряде участков. В частности, с 19 июля на улице Тимирязева, от улицы Кулибина до площади Лядова, будет введено одностороннее движение в сторону площади.

Это решение позволит исключить проезд с Окского съезда и площади Лядова на улицу Тимирязева, тем самым увеличив пропускную способность перекрестков с проспектом Гагарина и Окским съездом. В результате на Окском съезде в направлении площади Лядова появятся три полосы для прямого движения, что сократит количество перестроений и снизит вероятность заторов.

Для водителей, направляющихся на улицу Тимирязева, предусмотрен альтернативный маршрут через улицу Белинского, далее по улицам Кулибина, Пушкина, Студеной, Невзоровых, Тверской и Ломоносова. На площади Лядова уже установлены направляющие островки – так называемые «успокоители» транспортного потока, повышающие безопасность движения.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года в городе было обновлено свыше 90 светофорных объектов в рамках национального проекта. Также стало известно, что в 2025 году запланирована установка четырех новых светофоров. 

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный Президентом России Владимиром Путиным, объединяет 11 федеральных направлений. Он продолжает развитие программ "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда" и других, охватывая дорожное строительство, ЖКХ, пассажирский транспорт и безопасность на дорогах.

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Теги:
Безопасность Нацпроект Светофор
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