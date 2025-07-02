Еще один эвакуатор выйдет на охоту за машинами нижегородцев Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Автопарк Центра организации дорожного движения пополнился новым эвакуатором. Такой подарок, как отметил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, учреждение получило от городских властей в честь своего 13-летия.

Градоначальник добавил, что в 2024 году центр получил две новые спецмашины. Эвакуаторы привлекаются к борьбе с нарушителями парковки, особенно с любителями парковаться на газонах, зимой - помогают в очистке дорог, убирают брошенный транспорт.

Ранее мэрия сообщила, что с начала года в столице Приволжья вынесено 18 тысяч постановлений за парковку транспорта на зеленых зонах. Большую часть из них (16 тысяч) зафиксировали с помощью автоматизированной системы "Дозор".

В муниципалитете напомнили, что размещение транспорта на озелененной территории является нарушением, за которое в отношении владельца могут составить протоколы, а автомобили отвезти на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что большая автопарковка для пассажиров появится у железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде.