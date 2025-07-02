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Общество

Еще один эвакуатор выйдет на охоту за машинами нижегородцев

04 июля 2025 07:00  [56] Общество
Еще один эвакуатор выйдет на охоту за машинами нижегородцев

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Автопарк Центра организации дорожного движения пополнился новым эвакуатором. Такой подарок, как отметил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, учреждение получило от городских властей в честь своего 13-летия. 

Градоначальник добавил, что в 2024 году центр получил две новые спецмашины. Эвакуаторы привлекаются к борьбе с нарушителями парковки, особенно с любителями парковаться на газонах, зимой - помогают в очистке дорог, убирают брошенный транспорт.

Ранее мэрия сообщила, что с начала года в столице Приволжья вынесено 18 тысяч постановлений за парковку транспорта на зеленых зонах. Большую часть из них (16 тысяч) зафиксировали с помощью автоматизированной системы "Дозор".

В муниципалитете напомнили, что размещение транспорта на озелененной территории является нарушением, за которое в отношении владельца могут составить протоколы, а автомобили отвезти на спецстоянку. 

Ранее сообщалось, что большая автопарковка для пассажиров появится у железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Парковка Эвакуаторы
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