Полицейские в Нижнем Новгороде эвакуировали на штрафстоянку почти 600 самокатов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде следователи регионального управления СК России совместно с представителями городской администрации и сотрудниками ГУ МВД провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в ведомстве.

Поводом для проверки стало расследование уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Речь идет о работе сервисов аренды электросамокатов, популярность которых в городе стремительно растет.

Одновременно вместе с ростом числа пользователей увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. С начала года в Нижнем Новгороде зафиксировано несколько аварий с участием арендованных СИМ, в результате которых пострадали 38 человек, включая 13 несовершеннолетних.

Во время рейда полицейские уделили особое внимание случаям, когда электросамокаты оставляли вне специально отведенных зон. Такие нарушения создают препятствия для пешеходов, особенно для маломобильных граждан, детей и пожилых людей, а также мешают проезду экстренных служб и спецтехники в жилых районах.

Всего на улицах города было изъято и отправлено на штрафстоянку более 600 электросамокатов, размещённых с нарушениями. В Следственном комитете подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей в результате наездов электросамокатов в Нижнем Новгороде.