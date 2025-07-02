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Общество

Часть улицы Провиантской перекроют в Нижнем Новгороде

03 июля 2025 17:37  [79] Общество
Часть улицы Провиантской перекроют в Нижнем Новгороде

Фото: ЦОДД

Часть улицы Провиантской перекроют в Нижнем Новгороде с 6:00 до 15:00 4 июля, передает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Водителям придется искать пути объезда.

Кроме того, на указанном отрезке улицы нельзя будет парковаться. Оставленные машины планируется перемещать согласно установленному порядку.

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Теги:
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