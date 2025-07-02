Часть улицы Провиантской перекроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

Часть улицы Провиантской перекроют в Нижнем Новгороде с 6:00 до 15:00 4 июля, передает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Водителям придется искать пути объезда.

Кроме того, на указанном отрезке улицы нельзя будет парковаться. Оставленные машины планируется перемещать согласно установленному порядку.