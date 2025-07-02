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Происшествия

Финансирование экстремистов закончилось для нижегородца уголовным делом

04 июля 2025 09:36  [82] Происшествия
Финансирование экстремистов закончилось для нижегородца уголовным делом

Жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода признали виновным в финансировании деятельности запрещенной экстремистской организации. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как выяснили следователи, 42-летний нижегородец в течение трех месяцев регулярно переводил деньги на счет организации, которая официально запрещена на территории России. Мужчина осознанно поддерживал ее деятельность, зная, что она признана экстремистской.

После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. До суда он находился под подпиской о невыезде.

Расследование завершили, материалы направили в суд. По итогам разбирательства мужчине вынесли обвинительный приговор. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит до четырех лет лишения свободы за выкрикивание нацистских лозунгов.

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Теги:
Уголовное дело Штраф Экстремизм
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