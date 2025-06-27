Нижегородец оштрафован на 400 000 рублей за донаты экстремистской организации

Кстовский горсуд признал 28-летнего местного жителя виновным в финансировании деятельности запрещённой организации. Мужчине назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Как установило следствие, в августе 2021 года у кстовчанина возник умысел оказывать материальную поддержку экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России. С сентября 2021 года по февраль 2022 года он систематически переводил денежные средства на счёт этой организации, заведомо зная о её статусе.
Незаконные действия были выявлены сотрудниками 4 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области. После задержания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД региона. После завершения расследования материалы были направлены в суд.
По итогам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор. Наказанием стал штраф в размере 400 тысяч рублей.
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