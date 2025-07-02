Дожди вернутся в Нижний Новгород в выходные Общество

Фото: Кира Мишина

Небольшое похолодание и пасмурная погода ожидают жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 5 июля, воздух прогреется до +18...+19 градусов, но фактически будет чуть прохладнее из-за небольшого дождя, который прогнозируется днем. К вечеру небо прояснится, но температура опустится до +12 градусов.

В воскресенье, 6 июля, целый день будет пасмурно. Дождь местами по городу начнется днем и прекратится только к ночи. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов. Ветер усилится до 5 м/с.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредил нижегородцев о сильных дождях 3-4 июля.