С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2025 13:58  [3] Дожди вернутся в Нижний Новгород в выходные
04 июля 2025 13:41  [54] Андрей Гнеушев: "Стать наставником героя — это не просто делиться опытом и давать советы"
04 июля 2025 13:21  [91] Участниками программы "Герои. Нижегородская область" стали 60 бойцов СВО
04 июля 2025 13:00  [123] Генподрядчик взыскал почти 106 млн рублей по благоустройству "Швейцарии"
04 июля 2025 12:29  [197] Нижегородская "Молочная кухня" начала торговать пельменями и сырниками
04 июля 2025 12:01  [126] Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах
04 июля 2025 12:00  [142] Мать семейства на Бору развела в квартире насекомых из-за нежелания убираться
04 июля 2025 10:57  [156] Захару Прилепину вернули машину, в которой его пытались убить
04 июля 2025 10:53  [137] "Ростелеком" предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводстве
04 июля 2025 10:52  [130] Нижегородская область участвует в федеральном эксперименте по повышению качества предоставления госуслуг
Общество

Дожди вернутся в Нижний Новгород в выходные

04 июля 2025 13:58  [3] Общество
Дожди вернутся в Нижний Новгород в выходные

Фото: Кира Мишина

Небольшое похолодание и пасмурная погода ожидают жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 5 июля, воздух прогреется до +18...+19 градусов, но фактически будет чуть прохладнее из-за небольшого дождя, который прогнозируется днем. К вечеру небо прояснится, но температура опустится до +12 градусов.

В воскресенье, 6 июля, целый день будет пасмурно. Дождь местами по городу начнется днем и прекратится только к ночи. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов. Ветер усилится до 5 м/с.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредил нижегородцев о сильных дождях 3-4 июля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2025 12:00  [602] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
01 июля 2025 09:00  [470] Тишковец прогнозирует прохладный июль в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных