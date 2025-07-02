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Общество

Нижегородский проект для глухих стал лауреатом федерального конкурса

04 июля 2025 15:45  [87] Общество
Нижегородский проект для глухих стал лауреатом федерального конкурса

Фото: Александр Воложанин

Цифровой театральный проект "Слышим сердцем", созданный Яной Балачевцевой из Нижнего Новгорода, стал одним из 25 лауреатов первого Федерального конкурса креативных продюсеров. Организаторами выступили АНО "Креативная экономика" и Гильдия креативных продюсеров.

Проект "Слышим сердцем" представляет собой инклюзивную инициативу, объединяющую элементы театра, кино и мультимедиа. Его уникальность заключается в создании спектаклей на русском жестовом языке, что делает сценическое искусство доступным для глухих и слабослышащих зрителей по всей стране — в том числе в малых городах и отдалённых регионах.

Как отметила Ирина Доброхотова, сооснователь Гильдии креативных продюсеров и член жюри конкурса, подобные инициативы не только развивают новые культурные форматы в регионах, но и способствуют социальной интеграции. По её словам, это яркий пример того, как креативная индустрия может расширять как культурное поле, так и рынок.

В этом году конкурс собрал 1 770 заявок из 75 регионов России. В финальный список вошли 25 лучших проектов, в том числе инициатива из Нижегородской области. Оценивали работы эксперты из сфер EdTech, PropTech, медиа и креативной экономики. В состав жюри вошли, в частности, сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, экс-вице-президент Сбербанка Марина Жигалова и продюсер международных фестивалей Николай Горелый.

Цель конкурса — поддержка специалистов, способных внести вклад в развитие креативной экономики России. По данным Минэкономразвития, её доля в ВВП страны уже превышает 4 %, а к 2030 году может достичь 6 %.

Церемония награждения финалистов пройдёт в Москве в рамках "Российской креативной недели" (12+), которая состоится с 25 по 27 сентября.

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Теги:
инклюзия Конкурсы
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