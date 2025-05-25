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Культура и отдых

Две нижегородки вошли в число лучших оперных певиц в мире

25 июня 2025 09:49  [246] Культура и отдых
Две нижегородки вошли в число лучших оперных певиц в мире

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Две оперные певицы, чья профессиональная карьера связана с Нижним Новгородом, стали лауреатами престижного международного конкурса вокалистов имени Ганса Габора Belvedere. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале.

Солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Валерия Горбунова завоевала III премию. А II премию получила Валентина Правдина, выпускница Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, ныне выступающая в московском театре "Геликон-Опера".

Конкурс прошел в Швейцарии и собрал более 800 заявок от вокалистов со всего мира, к отборочному этапу были допущены лишь 130 участников из 45 стран. Обе российские певицы вошли в число финалистов и получили высокие оценки от международного жюри.

Belvedere считается одним из самых авторитетных конкурсов для молодых оперных певцов, финал дает возможность заявить о себе и получить приглашения от ведущих театров. В 2024 году 44% финалистов уже получили предложения о сотрудничестве.

В состав жюри вошли представители крупнейших оперных площадок мира — "Метрополитен-опера", Байройтский фестиваль, Королевская опера и другие.

"Представьте масштаб таланта Валерии и Валентины: в сегодняшней международной обстановке, когда участие российских артистов нередко сталкивается с предвзятостью, именно две русские певицы оказались в числе сильнейших и завоевали призовые места. Это победа не только личная, но и культурная. Браво, Валерия и Валентина!" — отметил Беркович.

Ранее сообщалось, что нижегородка установила рекорд в приседании на чемпионате России.

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Теги:
Конкурсы опера
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