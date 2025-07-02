Расходы на геномную регистрацию возместят нижегородским контрактникам

В Нижегородской области военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и отправившимся в зону специальной военной операции, начнут компенсировать затраты на геномную регистрацию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовых актов.
Компенсацию в размере 1400 рублей будут перечислять из бюджета области. Получить её смогут не только граждане России, но и иностранцы, а также лица без гражданства, подписавшие контракт на службу.
Процедуру геномной регистрации планируют проводить, в том числе, на базе ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Нижегородской области. Деньги поступят напрямую на банковскую карту каждого, кто прошёл регистрацию.
Процедура проводится добровольно, за исключением подозреваемых и отбывающих наказание преступников.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал проект по бесплатной установки слуховых аппаратов для ветеранов СВО.
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