Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО Общество

Нижегородских медработников начали обучать особенностям общения с участниками СВО и их близкими. Об этом сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Минздрав России разработал специальные рекомендации, направленные на формирование доверительных отношений между врачами и пациентами. Медикам объясняют, как важно учитывать позы, мимику, интонацию и зрительный контакт. Также вводятся так называемые стоп-фразы, помогающие грамотно выстраивать диалог.

Отдельное внимание уделяется умению корректно отказывать в просьбах, не поддаваться на провокации и избегать использования уменьшительно-ласкательных или уничижительных выражений. Врачей учат, как правильно доносить неприятную информацию и снижать уровень напряжения в конфликтных ситуациях.

Одна из ключевых тем — распознавание признаков суицидальных намерений. В качестве тревожных сигналов называются игнорирование звонков и сообщений, отказ от работы, а также внезапная раздача личных вещей.

Указывается, что пережитый боевой опыт может серьёзно подорвать психоэмоциональное состояние человека, что делает более вероятными вспышки агрессии и трудности с адекватным восприятием происходящего.

Ранее сообщалось, что проект "СВОё дело" помог более 100 нижегородским ветеранам СВО.