Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2025 13:36  [47] Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО
28 июня 2025 12:06  [138] Нижегородцам напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты
28 июня 2025 11:40  [139] Врачи предупредили нижегородцев о риске "синдрома курьера"
28 июня 2025 11:25  [124] 12 водоемов безопасны для купания в Нижнем Новгороде
28 июня 2025 10:38  [133] Аллею Дружбы в парке 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят за лето
28 июня 2025 09:30  [242] Глеб Никитин поздравил нижегородскую молодежь с праздником 28 июня
28 июня 2025 09:00  [180] Виктор Краснов: "Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм"
28 июня 2025 07:00  [317] Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап
27 июня 2025 19:30  [327] Охват населения вакцинацией от кори в Нижегородской области достигает 95%
27 июня 2025 18:44  [266] Лиса растерзала 30 кур на нижегородской ферме канадцев Фейнстра
Общество

Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО

28 июня 2025 13:36  [47] Общество
Минздрав обучает нижегородских врачей общению с участниками СВО

Нижегородских медработников начали обучать особенностям общения с участниками СВО и их близкими. Об этом сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Минздрав России разработал специальные рекомендации, направленные на формирование доверительных отношений между врачами и пациентами. Медикам объясняют, как важно учитывать позы, мимику, интонацию и зрительный контакт. Также вводятся так называемые стоп-фразы, помогающие грамотно выстраивать диалог.

Отдельное внимание уделяется умению корректно отказывать в просьбах, не поддаваться на провокации и избегать использования уменьшительно-ласкательных или уничижительных выражений. Врачей учат, как правильно доносить неприятную информацию и снижать уровень напряжения в конфликтных ситуациях.

Одна из ключевых тем — распознавание признаков суицидальных намерений. В качестве тревожных сигналов называются игнорирование звонков и сообщений, отказ от работы, а также внезапная раздача личных вещей.

Указывается, что пережитый боевой опыт может серьёзно подорвать психоэмоциональное состояние человека, что делает более вероятными вспышки агрессии и трудности с адекватным восприятием происходящего.

Ранее сообщалось, что проект "СВОё дело" помог более 100 нижегородским ветеранам СВО. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи СВО
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2025 11:23  [398] Прилепин предложил Путину учредить должность военного омбудсмена
23 июня 2025 12:26  [416] Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена
29 мая 2025 18:44  [538] Родные раненых добровольцев СВО получат право бесплатного проезда до госпиталя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных