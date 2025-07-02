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Происшествия

Нижегородка получила срок за незаконные валютные операции на 62 млн рублей

04 июля 2025 17:17  [107] Происшествия
Нижегородка получила срок за незаконные валютные операции на 62 млн рублей

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 62 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Как установил суд, женщина с октября 2018-го по март 2020 года оказывала услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний. Она действовала в составе группы по предварительному сговору, используя свои специальные знания в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для проведения операций использовались счета подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных в Нижнем Новгороде. При этом в банки, наделённые функциями агентов валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо ложной информацией о целях и основаниях переводов.

Фактически договорные обязательства, указанные в документах, не исполнялись. Таким образом, подсудимая скрывала от контроля истинных участников финансовых операций и назначение переводов.

В результате ей удалось незаконно вывести за границу более 62 млн рублей в интересах клиентов. За свои действия она и её сообщники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, получали комиссионное вознаграждение.

Суд признал женщину виновной по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 56 млн рублей взыщут с газовой компании за взрыв в Маргуше.

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Теги:
Деньги Приговор Прокуратура
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